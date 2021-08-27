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Молодящаяся Татьяна Буланова не стыдится морщин и обвисшей груди

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Татьяна Буланова побывала на ютуб-шоу "Алена, блин!" и ответила на самые неудобные вопросы.

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова в свои 52 года прекрасно выглядит. В очередной раз это стало ясно после большого интервью, которое певица дала на днях.

В студии Татьяна Буланова появилась с модной укладкой и ярким макияжем с акцентом на губы. На ней были серебристые сникеры, джинсы и рубашка в полоску свободного кроя. Также на ней была футболка с принтом. Уши артистки украсили изящные серьги.

Одной из тем разговора стала внешность Булановой. В последнее время поклонники подозревают, что артистка сделала операцию. Певица развеяла эти слухи. При этом Буланова не стала отрицать, что делает уколы красоты, в том числе она делала биоревитализацию и колола ботокс.

"Уколы, конечно, делаю, это не страшно. А вот операций боюсь. Я вообще врачей боюсь. Я боюсь наркоза очень", – сказала Буланова.

Артистка добавила, что не боится старости. Страшнее всего для нее немощность. Певица заявила, что морщинистое лицо и обвисшая грудь для нее не является чем-то критичным.

Ранее Татьяна Буланова рассказала о том, что после перенесенного инсульта она первым делом спросила у врачей, можно ли ей будет употреблять алкоголь.

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Источник — dni.ru
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