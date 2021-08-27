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Если бы молодежь выбирала президента, им бы стал Моргенштерн

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Эксперты выяснили, кому больше всего доверяют молодые люди.

Результаты исследования удивили старшее поколение, но вряд ли стали сюрпризом для молодежи. Тексты и поведение Моргенштерна регулярно критикуют за пропаганду насилия, упоминание наркотиков и вседозволенности, но он продолжает быть кумиром миллионов.

Алишер Моргенштерн возглавил рейтинг доверия молодежи, сообщили URA.RU в аналитическом агентстве Romir.

«На втором месте в рейтинге инфлюэнсеров Егор Крид, на третьем — Антон Птушкин. Также в топ-10 попали Анастасия Ивлеева, Константин Ивлев, Тимур Юнусов (Тимати), Артем Дзюба, Гарик Харламов, Дмитрий Борисов и Ида Галич», — указывают эксперты Romir.

Исследование проводилось среди россиян в возрасте от 14 до 21 года. В опросе приняли участие почти 2,5 тысячи человек. Их попросили назвать семь человек, при этом под номером один в их списке должна быть та медийная персона, к которой респондент испытывает наибольшее доверие. Вариантов ответа не предоставили и выбор каждый делал исключительно из личных предпочтений.

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Гость||

тьфу...

Гость||

Умнички, тролльте дальше этих опрашивающих

Имя: Гость
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