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Дети Киркорова не могут определиться где ночевать: составлен шокирующий список жилья артиста

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Поместье, виллы в разных странах мира и несколько квартир. Популярный певец может похвастаться таким списком недвижимости, который не снился и некоторым олигархам.

Пару дней назад стало известно, что король отечественной поп-сцены на фоне отмены концертов и серьезных ограничений, умудрился в 2020 году приобрести квартиру экс-президента Киргизии Аскара Акаева с рыночной стоимостью в один миллиард рублей.

Многие журналисты и поклонники задались вопросом, откуда у артиста такие деньги, ведь ранее певец уже приобрел в том же элитном жилом комплексе сразу две квартиры, но площадью поменьше. Оказалось, что это еще цветочки.

Список недвижимости Филиппа Киркорова может удивить любого. Некоторые поклонники даже шутят, что Алле-Виктории и Мартину в будущем будет сложно, ведь им постоянно придется выбирать, где переночевать сегодня.

В одном из Telegram-каналов появилась информация, что Киркоров с детьми живёт в подмосковном поместье, которое эксперты оценивают в 12 миллионов долларов.

Также Филипп Бедросович владеет двухуровневой квартирой на Земляном валу (примерная стоимость 70 миллионов рублей), домом на Рублёвке. В Майами у певца есть особняк, который он приобрел за за 4 750 000 долларов.

Есть у Киркорова несколько квартир и домов в Болгарии, один из которых оценивается в миллион евро. Недавно артист приобрел виллу в Греции. До этого ему якобы дарили большой дом в Крыму, а всезнающие поклонники рассекретили виллу артиста в Хургаде.

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