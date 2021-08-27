«Было ужасно мерзко»: экс-солистка раскрыла страшную тайну из детства

27.08.2021 | 12:17

Лена Катина из группы "Тату" сделала жуткое признание. По сей день певица не может забыть тот кошмар.

Исполнительница поведала, что стала жертвой насильника-педофила. Извращенец надругался над будущей артисткой, когда той было всего 11 лет.

Лене Катиной понадобилось много лет, чтобы переболеть тот шок. Девушка долго восстанавливалась после травмы. Ей пришлось обратиться к психологу, чтобы справиться с той болью.

В шоу "Секрет на миллион" на НТВ звезда поведала ведущей, что до сих пор помнит лицо насильника. Бывшая солистка группы "Тату" отметила, что "это было ужасно мерзко". Сегодня Лена Катина может говорить о случившемся без слез, поскольку проработала болезненные воспоминания со специалистом.

Знаменитость объяснила, что поделилась своей историей, чтобы помочь другим подросткам справиться с подобными тяжелыми воспоминаниями или предотвратить беду. Вокалистка не стала называть имени преступника.

Несмотря на пережитое, исполнительница смогла доверять мужчинам: певица построила семью со словенским музыкантом Сашо Кузмановича. Супруги воспитывают сына Александра. Правда пару лет назад пара развелась.

Ранее экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова рассказала, что однажды продюсер Иван Шаповалов заставил ее мастурбировать на сцене на глазах сотен людей. Юная певица послушалась наставника, потому что на кону стояли слава и деньги.