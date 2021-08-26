За наследство бывшего мужа Пугачевой развернется серьезная борьба

Семья бывшего мужа Аллы Пугачевой борются за наследство.
Второй муж Примадонны кинорежиссер Александр Стефанович умер 13 июля от последствий коронавируса на 77-м году жизни.
Режиссер, писатель и сценарист две недели лечился дома, считая, что у него простое ОРВИ, а на госпитализацию согласился только уже будучи в критическом состоянии. Спасти Стефановича не удалось.
Не прошло и полугода, как родные начали дележку его наследства. Трехэтажный дом, две квартиры в центре российской столицы и все имущество бывшего мужа Пугачевой оценивается в 200 миллионов рублей, сообщили в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.
Последняя возлюбленная Александра Стефановича Ангелина оказалась в первых рядах среди тех, кто претендует на богатство режиссера. Женщина уверяла, что не торопилась за него замуж, но они жили душа в душу, и она даже якобы загорала голой у него на веранде.
Также появились слухи о том, что у Стефановича есть внебрачный сын. Все это предстоит доказать правосудию.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.