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За наследство бывшего мужа Пугачевой развернется серьезная борьба

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Семья бывшего мужа Аллы Пугачевой борются за наследство.

Второй муж Примадонны кинорежиссер Александр Стефанович умер 13 июля от последствий коронавируса на 77-м году жизни.

Режиссер, писатель и сценарист две недели лечился дома, считая, что у него простое ОРВИ, а на госпитализацию согласился только уже будучи в критическом состоянии. Спасти Стефановича не удалось.

Не прошло и полугода, как родные начали дележку его наследства. Трехэтажный дом, две квартиры в центре российской столицы и все имущество бывшего мужа Пугачевой оценивается в 200 миллионов рублей, сообщили в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Последняя возлюбленная Александра Стефановича Ангелина оказалась в первых рядах среди тех, кто претендует на богатство режиссера. Женщина уверяла, что не торопилась за него замуж, но они жили душа в душу, и она даже якобы загорала голой у него на веранде.

Также появились слухи о том, что у Стефановича есть внебрачный сын. Все это предстоит доказать правосудию.

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Источник — dni.ru
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