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«Влетела в последний вагон»: Анастасия Заворотнюк превзошла Жанну Фриске

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73-летний актер Борис Смолкин в свежем интервью рассказал, как получил роль в сериале "Моя прекрасная няня". В ситкоме актер играл острого на язык дворецкого Константина.

Смолкин признался, что на пробы в проект попал по знакомству. Он довольно долго сотрудничал с кавээнщиками из Москвы, был капитаном сборной Александринского театра, где тогда работал.

Однажды один из участников игр, который стал продюсером, пригласил его на кастинг ремейка американского проекта "Няня". Борис Григорьевич, не избалованный предложениями от киношников, отправился в столицу, чтобы показаться иностранным телебоссам.

Пробы затянулись на девять месяцев. Позже Смолкин узнал, что заокеанские продюсеры утвердили его с первого дня, а на площадку его вызывали, чтобы испробовать кандидатов на другие роли. Сергей Жигунов, по словам Бориса Смолкина, присоединился к проекту через пару месяцев. А вот актрис на главные женские роли подбирали очень долго.

"Девочки, в том числе Настя Заворотнюк, появились в проекте за две недели до начала съемок — в последний вагон влетели..." – рассказал актер.

Отметим, всего на роль няни Вики, которую блестяще воплотила в жизнь Анастасия Заворотнюк, попробовались 350 артисток. Среди прочих продюсеры рассматривали Нонну Гришаеву, Анастасию Стоцкую и даже Жанну Фриске.

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Источник — dni.ru
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