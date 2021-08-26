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В России готовятся ввести новый обязательный ЕГЭ

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Будущие выпускники одиннадцатых классов могут столкнуться с более серьезной нагрузкой по сравнению с нынешними школьниками.

Эксперты предрекают подобный исход событий в случае принятия изменений в российском образовании, которые могут произойти после слов помощника президента РФ Владимира Мединского.

В ходе своего выступления на научно-практической конференции «Психологическая оборона. Информационное противоборство в условиях ментальной войны», председатель Российского военно-исторического общества заявил о необходимости введения еще одного обязательного экзамена.

«Я убежден, когда образование сориентировано в основном на сдачу обязательных ЕГЭ, если система ЕГЭ сохраняется и будет совершенствоваться, нужен обязательный ЕГЭ по истории. Я не могу понять, почему история менее важный предмет, чем математика и русский язык», — передает слова Мединского ТАСС.

Чиновник также отметил, что в России следует совершенствовать ЕГЭ и не оставлять его единственным критерием оценки.

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Гость||

Как в песне Пугачевой: " Вот бы сразу взрослым стать, отдохнуть от детства. Толи еще будет ой-ой-ой..."

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