В преддверии 1 Сентября стало известно о модернизации системы образования

26.08.2021 | 07:00

Глава государства выступил за качественное образование в школах. Об этом Путин заявил в ходе заседания Госсовета, посвященного началу нового учебного года.

«Главная задача федерального центра, регионов и муниципалитетов — предоставить качественное образование детям. Надо оказать помощь школам, которые испытывают трудности и не дотягивают до необходимого уровня качества образования», — указал Владимир Путин.

«Нужно стремиться к тому, чтобы во всех школах создавались условия для раскрытия талантов детей, для укрепления их духовных и физических сил», — отметил президент.

Путин заявил, что создать подобные условия могут лишь региональные власти, руководство и педагогический коллектив школ.

Путин пообещал, что для полноценного учебного процесса все школы в России уже в этом году будут обеспечены высокоскоростным интернетом.

«Такая цифровизация — дополнение, а не отказ от традиционного способа обучения. Дистанционные технологии будут применяться только в помощь педагогам и ученикам, и никогда не заменят традиционное школьное обучение», — сказал Путин.

Ранее стало известно, что 1 сентября 2021 года российских учеников ждет нововведение. Начиная с нового учебного года в школах РФ разрешено семейное и самостоятельное образование.