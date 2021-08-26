Ургант и Собчак отказались прилюдно целоваться даже получив солидный гонорар

26.08.2021 | 16:20

Телеведущие Ксения Собчак и Иван Ургант провели закрытое мероприятие.

Накануне известный блогер, коуч и автор психологических тренингов Елена Блиновская отмечала день рождения. На ее торжестве присутствовали в том числе представители шоу-бизнеса. Ксения Собчак и Иван Ургант были ведущими мероприятия.

Когда знаменитости находились на сцене, Елена попросила их поцеловаться перед гостями. Ксения и Иван пытались выйти из неловкой ситуации с помощью шуток. Например, Собчак заявила, что супруг Константин Богомолов выгонит ее из дома из-за поцелуя с коллегой. Ургант же сказал, что у него тоже есть свой Константин, который может лишить его работы. Очевидно, Иван имел в виду генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

Но виновница торжества продолжала настаивать на поцелуе. Она напомнила телеведущим, что "хорошо заплатила" им. Ургант же снова ответил шуткой. Он сказал, что после поцелуя Ксении Собчак и Тины Канделаки появился коронавирус.

Напомним, Ксения Собчак и Тина Канделаки поцеловались в 2012 году на премии журнала GQ "Человек года". В настоящее время журналистки не общаются. Их конфликт длится уже долгое время. Как писали "Дни.ру", телеведущие стали враждовать после того, как на их пути встал мужчина, который понравился обеим.