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Страдающей из-за известности матери дочери Лободы приходится молчать

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Роскошная Светлана Лобода на "Новой волне" в Сочи представила несколько стильных премьер и дебютировала в качестве члена жюри. Она удивляла нарядами, образами, стройностью. И откровенными ответами на вопросы "Дни.ру".

У Лободы растут две красавицы-дочери – 10-летняя Евангелина и 3-летняя Тильда. "Я думаю, что старшей дочери моя известность в больше степени мешает, – призналась звезда. – Но у нее не моя фамилия, а папы, и это в какой-то степени помогает – но лишь до тех пор, пока люди не узнают, кто ее мама".

А потом порой начинаются удивленные взгляды и часто бестактные вопросы... "В школе у деток всегда много вопросов, поэтому я всегда прошу дочь не выносить и обсуждать то, что происходит в семье, – продолжает артистка. – К счастью, Евочка у меня – очень сдержанный, правильный и воспитанный ребенок и мы с ней всегда обсуждаем, что можно, а что нельзя говорить. И она ведет себя очень корректно по отношению и к себе, и ко мне, и к фамилии".

Уже сегодня Светлана задумывается над будущим детей. "Мне очень хотелось бы, чтобы они становились артистами, – признается звезда. – Это очень тяжелый труд, поэтому лучше, чтобы у них была более человеческая профессия".

По уверению Светланы, она воспитывает дочерей в строгости. "Я считаю, что у известных родителей дети должны быть очень строго воспитаны, – убеждена она. – К тому же у нас дома есть ряд запретов. Например Ева не смотрит "Фейсбук" и "Инстаграм", у нее нет никаких социальных сетей, да и телефоном вообще можно пользоваться не больше одного часа в день. Все остальное время она занимается, много читает, учит языки – испанский, английский, французский. Думаю, она в итоге будет намного умнее мамы (улыбается)".

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Источник — dni.ru
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