Рособрнадзор пообещал рассмотреть возможность выбора формата ЕГЭ

26.08.2021 | 08:23

Единый государственный экзамен могут ждать изменения уже в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам руководителя Рособрнадзора, предложения, поступившие от учителей, школьников и их родителей, о проведении ЕГЭ в двух форматах, компьютерном и письменном, с возможностью выбора формата проведения экзаменов для учеников, приняты к сведению.

"В 2021 году поступило 11 предложений. Все поступившие предложения проанализированы и обсуждены и по возможности будут приняты к сведению при проведении ЕГЭ в следующем году", - заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Среди поступивших пожеланий были поднять вопросы об увеличении продолжительности ЕГЭ по русскому языку, оказании психологической помощи участникам экзаменов и изменении формулировок заданий ЕГЭ по истории.

Кроме того, в ведомстве постараются учесть предложение организовать рассмотрение федеральными комиссиями апелляций о несогласии с результатами экзамена и отменить возможность снижения ранее выставленных баллов. А при проведении устной части ЕГЭ по иностранным языкам было предложено запускать участников в аудитории по одному.