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Экспертиза по делу Легкоступовой подтвердила предположения ее адвоката

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Адвокат семьи покойной Валентины Легкоступовой Сергей Жорин рассказал о деталях дополнительных экспертиз по делу о гибели артистки.

Расследование скоропостижной кончины певицы не окончено по сей день. Звезда умерла вскоре после свадьбы с яхтсменом Юрием Фирсовым.

Незадолго до трагедии в квартиру, где жили супруги, пришла дочь Валентины Легкоступовой. Анетта Бриль никак не могла связаться с матерью, поэтому решила нагрянуть к ней домой и посмотреть, что происходит. Увидев звезду с мужем в пьяном виде, она тут же отправила их в наркологичку.

Практически сразу знаменитость перевели в обычную больницу, где выявили закрытую черепно-мозговую травму. После трепанации черепа Валентина Легкоступова впала в кому и скончалась. Близкие певицы обвинили в смерти Юрия Фирсова. Он же все нападки отрицает.

Адвокат семьи звезды заявил, что Валентину Легкоступову перед смертью ударили по голове тупым предметом не менее двух раз. Он отметил, что ранее было установлено, что гибель исполнительницы наступила в результате насильственных действий. Защитник недоумевает: почему уголовное дело до сих пор не возбуждено?

Также Сергей Жорин заявил, что Юрий Фирсов ведет себя странно. Мужчина каждый раз дает новые показания. Напомним, Валентины Легкоступовой не стало 14 августа прошлого года.

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Источник — dni.ru
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