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Бюджетные деньги спустили на парад вместо пособий и зарплат

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Украина отпраздновала 30-летие так называемого "Дня независимости", на это ушли огромные деньги.

Экономическая ситуация на Украине в последние годы складывается критическая. Граждане регулярно сталкиваются с задержками пенсий и зарплат. В самый разгар кризиса президент Владимир Зеленский решил устроить праздник.

По случаю 30-летия так называемого "Дня независимости" Зеленский устроил помпезные и пафосные гулянья. Эксперты считают, что такие траты бюджетных средств необдуманы и даже могут привести к плачевным последствиям на Украине. Об этом рассказал бывший глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Георгий Крючков.

"Сам этот парад никому не нужен, кроме руководства страны, которое довело страну до развала, а экономику до уничтожения. Люди нищают, половина населения не имеет достаточных средств к существованию. Но руководству страны надо было что-то показать", – приводит "ПолитНавигатор" слова эксперта.

Бывший глава комитета по нацбезопасности Украины добавил, что по сути у Незалежной нет никакой независимости, и за 30 лет существования люди просто обнищали.

Георгий Крючков заявил, что особенно смешно выглядел американский оркестр на украинском параде. Он явно показывал, как страна пляшет под дудку США. Эксперту обидно за Украину и ее народ.

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Источник — dni.ru
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