Стали известны новые льготы для семей с детьми от 3 до 16 лет

25.08.2021 | 16:40

Депутат Госдумы анонсировал очередную поддержку от государства. По словам члена комитета Госдумы по труду и социальной политике Олега Шеина, после формирования нового состава Госдумы должен быть принят Федеральный закон о поддержке многодетных семей.

«Мы стоим на пороге достаточно серьезных государственных решений по этой части. Вы видели, у нас сейчас идут безадресные выплаты не на детей, а в помощь пенсионерам», — сказал Олег Шеин.

Парламентарий предполагает, что в течение ближайшего года будет принят единый Федеральный закон о поддержке многодетных.

«Вообще достаточно много принимается решений по финансовой поддержке людей, у которых есть дети», — заявил член комитета Госдумы по труду и социальной политике.

По словам депутата, в первую очередь новый закон будет упрощать процедуру получения выплат на детей от 3 до 7 и от 8 до 16 лет.

«Сказать сейчас более предметно нельзя, так как вся дискуссия активно развернется с октября — ноября после формирования нового состава парламента», — добавил Шеин.