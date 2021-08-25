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Спустя 30 лет на группу Nirvana подали в суд за обнаженного младенца

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Курт Кобейн вряд ли ожидал такого поворота событий. Почти тридцать лет назад в свет вышел известный на весь мир альбом Nevermind рок-группы Nirvana.

На обложке был изображен находящийся под водой младенец. При этом были хорошо видны гениталии малыша.

Как выяснилось, герою со снимка - американцу Спенсору Элдону сейчас 30 лет, и он требует моральной компенсации за изображение своих половых органов.

По словам мужчины, все годы взросления он испытывал стресс, который отрицательно сказался на его жизни, из-за чего ему приходилось обращаться за помощью к врачам.

Элдон подал иск против множества ответчиков, включая оставшихся в живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, а также наследников покойного Курта Кобейна и фотографа обложки. Мужчина требует не менее 150 тысячи долларов (более 11 миллионов рублей) от каждого фигуранта дела.

В иске Элдона утверждается, что изображение его обнаженной натуры на обложке альбома представляет собой детскую порнографию, которую участники группы использовали в коммерческих целях для продвижения себя и своей музыки.

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