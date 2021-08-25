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Сыгравшая свадьбу 49-летняя Федункив заявила о начале жизни и беременности

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Актриса Марина Федункив, которая на этой неделе отметит 50-летие, ответила на вопрос о пополнении в семье.

Этим летом стало известно, что Марина Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи. Мужчина младше своей возлюбленной на 13 лет. Новость о новом браке актрисы стала неожиданностью, поскольку она редко говорила о личной жизни. Однако с недавних пор звезда "Реальные пацаны" стала немного откровеннее с журналистами.

Так, в интервью изданию "7Дней.ru" Федункив ответила, планирует ли она иметь детей. Недавно вступившая в брак актриса призналась, что серьезно не задумывается на эту тему. Но артистка не исключает, что в будущем обзаведется наследниками. "В этом возрасте только жить начинают", – сказала знаменитость.

Федункив призналась, что ее раздражает понятие "старородящая", поскольку в современном мире, как она отметила, возможно стать матерью в любом возрасте. По словам артистки, благодаря детям появляется желание жить, мотивация. Несмотря на отсутствие наследников, Марина считает себя счастливым человеком, ведь ее окружают люди, которые ее любят и поддерживают.

Напомним, на этой неделе Марина Федункив и Стефано Маджи с размахом отпразднуют свадьбу. В эфире шоу "Скажи платью: Да!" актриса показала платье для торжества. Наряд подобрал звездный стилист Бичолла Тетрадзе.

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Источник — dni.ru
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