Россиянка раскрыла эффективный способ избавления от моли

25.08.2021 | 07:52

Есть бородатый, но очень милый анекдот. Маленький сын бабочки-моли гордо говорит маме: «А я сегодня первый раз вылетел из шкафа!» Мама-моль в ужасе: «Тебя же могли убить люди! Они такие злые!» Сын в ответ: «Ну что ты, мама. Они были от меня в восторге и так аплодировали!»

Если вам приходится «аплодировать» моли, то пришла пора раз и навсегда избавиться от этих маленьких, невзрачных и неприятных соседей. Иначе вашим шерстяным и меховым вещам грозит нешуточная опасность. Впрочем, если на полках или вешалках таких нет, то личинки моли не побрезгуют шелком, натуральными и даже полусинтетическими тканями.

Поэтому первое, что следует сделать, - вынуть из шкафа все вещи и тщательно их осмотреть. Свидетельством обитания моли станут дырки и потертости, небольшие личинки-червячки и нечто вроде белой паутины. Вещи отправляем в стирку (те, которые можно - в кипячение) и не забываем после сушки (желательно на улице, под солнцем и ветром) тщательно прогладить. А шкаф обрабатываем специальным аэрозолем - его можно купить в любом хозяйственном магазине. Кстати, заодно следует пройтись струей по мягкой мебели, чтобы исключить там возможность поселения моли.

После такой ударной дозы токсинов моль должна исчезнуть. Но профилактика, как известно, лучше лечения, поэтому следует принять превентивные меры для того, чтобы эти любители мягенького не вернулись. Наши бабушки использовали в свое время нафталин с убойным запахом, пропитывавшим не только «тряпочки», но и всю квартиру. Сегодня ему на смену пришли компактные решетчатые секции с пахучими веществами, а также таблетки и шарики.

Тем, кому противопоказаны химические вещества, придут на помощь натуральные ингредиенты. Это могут быть ватные диски с несколькими каплями пихтового, гвоздичного, эвкалиптовое масла, разложенные по полкам зубчики чеснока, веточки пижмы или лаванды, а лучше всего - обычной герани, запах которой моль не переносит.

Следует отметить, что моль обожает высокую влажность. Какой-нибудь недостаточно просушенный свитер, закинутый в шкаф после прогулки под дождем, для нее не просто дом, а роскошный дворец. Поэтому одновременно с избавлением от моли следует позаботиться о том, чтобы в квартире не было излишней влажности, дающей запах затхлости.