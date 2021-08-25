Россиянам приготовили новую выплату в 15 000 рублей

25.08.2021 | 06:38

Президент РФ Владимир Путин заявил о поддержке новых категорий граждан. Выступая на съезде "Единой России" глава государства сделал ряд громких заявлений.

По словам президента, все пенсионеры: как работающие, так и нет, получат по 10 000 рублей. Причем сделано это будет уже в сентябре 2021 года.

Путин пообещал, что не останутся без поддержки государства и военнослужащие. Они получат по 15 000 рублей. Причем глава государства отметил, что выплата военным состоится вне зависимости от звёзд на погонах, все они получат одинаковую сумму.

По 15 000 рублей должны получить и курсанты военных училищ, сотрудники правоохранительных органов.

Владимир Путин призвал правительство и депутатов рассмотреть вопрос о выделении

45 млрд рублей из федерального бюджета на программу по расселению аварийного жилья, а 24 млрд рублей на лесоохрану в регионах.

Президент считает, что необходимо продлить на год мораторий на плановые проверки малого бизнеса во всех отраслях. Кроме этого, Путин поручил законодательно закрепить механизм защиты соцвыплат от списания банками. А те деньги, что уже списали, нужно вернуть.