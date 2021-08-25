Раскрыт секрет борьбы с запахом сырости с помощью черного и белого вещества

25.08.2021 | 08:11

От неприятного запаха, который чаще всего возникает на кухне и в санузле, можно избавиться, считает специалист клининговой компании Марианна Дандыр.

«Один из способов - разложить в малозаметных местах таблетки активированного угля, который превосходно впитывает влагу. Для стандартного туалета хватит 20 таблеток, для ванной - 40», - считает женщина.

Вместо черного вещества можно использовать белое, которое есть в каждом доме, - соль. Насыпьте ее в пиалу или широкую чашку и поставьте на полке в ванной, время от времени меняя, указала Дандыр.

«Заглушить запах затхлости помогут эфирные масла, которые добавляют в воду при мытье полов. Цитрус, хвоя, лаванда и другие- выбор не ограничен. Чтобы запах сырости не появлялся, следует соблюдать несколько правил.

Не сушите вещи в ванной подолгу и помногу - если есть возможность и позволяет погода, лучше вывешивать их на улице. Также не следует оставлять непросушенными половые тряпки и тканевые салфетки после уборки.

Регулярно доставайте вещи из шкафов и проветривайте их. Бывает достаточно недостаточно просушенного полотенца, чтобы вскоре отвратительный запах мокрых тряпок заполонил всю квартиру. Стиральную машину после работы оставляют открытой на несколько часов, чтобы испарилась влага. Если агрегат изнутри начал пахнуть плесенью, залейте в него 1 стакан белизны либо столового уксуса и включите ненадолго (разумеется, с пустым баком)», - сообщила специалист клининговой компании.

Не кидайте в машинку грязные вещи, если не собираетесь стирать немедленно. Храните их в корзине. После душа или ванной обязательно проветривайте ванную и старайтесь держать дверь приоткрытой, давая доступ свежему воздуху. Кстати, быстро избавиться от влаги в этом помещении поможет вентилятор или даже мощный фен.