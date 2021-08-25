Президент поддержал идею ввести в стране еще один мужской праздник

Путин назвал мужское начало - основной семьи. Глава государства поддержал предложение ввести в стране новый праздник — День отца.
Путин пообещал обсудить с коллегами высказанную многодетным россиянином идею. Свое мнение глава государства высказал на встрече с представителями общественности в преддверии нового учебного года.
«Мужское начало в многодетных семьях чувствуется, оно является базовой основой для большой семьи. Я всячески буду поддерживать то, что вы делаете, в том числе и то, что касается Дня отца, о котором вы только что сказали», — отметил глава государства в режиме видеоконференции на телеканале «Россия 24».
Ранее в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» Владимир Путин предложил произвести в этом году единовременные выплаты пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военнослужащим - по 15 тысяч рублей.
Российский лидер назвал необходимым увеличить доходы ряда категорий граждан на фоне ускорившейся в 2021 году инфляции.
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