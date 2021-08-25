ПФР меняет способ начисления пенсий

25.08.2021 | 07:29

Пенсионный фонд России предупредил о нововведении. В ПФР хотят изменить порядок автоматического назначения страховой пенсии по старости.

Документ, который уже опубликован на федеральном портале проектов нормативно правовых актов, может вступить в силу с 1 января 2022 года.

«Утвердить прилагаемый Порядок назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года», — сообщается в проекте постановления ПФР.

В документе указано, что автоматически страховую пенсию будут назначать гражданам, достигшим соответствующего возраста, со стажем не менее 15 лет и индивидуальным пенсионным коэффициентом не менее 30. Также будущие пенсионеры не должны работать за границей.

Ранее в Министерстве труда утвердили порядок информирования россиян о предполагаемой сумме накоплений и будущем размере пенсии.

«Утвердить порядок предоставления сведений застрахованному лицу о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений согласно приложению № 1», — указано в приказе, который вступит в силу с 1 января 2022 года.