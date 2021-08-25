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Откуда деньги: в сети обсуждают новые роскошные апартаменты Киркорова за 1 млрд

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Пока одни артисты жалуются на нищенское существование и ставят под сомнение продолжение своей карьеры, другие буквально купаются в роскоши.

По всей видимости, пандемийный 2020 года стал успешным для короля отечественной поп-сцены Филиппа Киркорова.

На фоне отмены концертов и действующих серьезных ограничений, артист умудрился в 2020 голду приобрести квартиру экс-президента с рыночной стоимостью в один миллиард рублей.

Недвижимость в 537 квадратных метров ранее принадлежала главе Киргизии Аскару Акаеву. Элитные апартаменты у артиста нашел Telegram-канал «Новый Век». В распоряжении Telegram-канала оказалась выписка из Росреестра.

Согласно документу, в декабре 2020 года Киркоров купил у Акаева двухэтажный пентхаус в жилом комплексе «Филипповский». Примечательно, что у артиста уже есть две квартиры в этом жилом комплексе, правда они уступают по площади новой.

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