Осунувшийся Расторгуев встревожил россиян

25.08.2021 | 10:08

64-летний Николай Расторгуев заставил поклонников переживать за свое здоровье. Его измотанный внешний вид вызвал вопросы.

В Сети поползли слухи о том, что певец болен. Причиной стала серия свежих фото артиста в "Инстаграм". Он снялся в звукозаписывающей студии, где работал над новым материалом.

Некоторые фолловеры пришли к выводу, что Николаю Расторгуеву нужно отдохнуть, взяв перерыв. Другие посчитали, что виною всему неудачный ракурс съемки. Один из подписчиков отметил, что на исполнителе "лица нет".

Дело в том, что домыслы поклонников о вероятном неважном состоянии звезды имеют под собой основу. Ведь некоторое время назад поговаривали о серьезном недуге Николая Расторгуева. Якобы артисту делали операцию по пересадке почки. Сам он не любит рассказывать о своих болезнях.

На сей раз он успокоил поклонников, заявив, что со здоровьем у него все отлично. Отметим, что на одном из последних снимков Николай Расторгуев запечатлен с сигаретой. Подписчики спросили у знаменитости, не бросил ли он курить, поскольку ранее появлялась информация, что это так. На этот вопрос певец ответил отрицательно.