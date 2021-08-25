Георгий Данелия делил свою любовь между тремя женщинами

25.08.2021 | 16:10

Советская актриса Галина Юркова рассказала, зачем увела режиссера Георгия Данелию из семьи.

Легендарный советский кинорежиссер Георгий Данелия умер в апреле 2019 года в возрасте 88 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Через четыре месяца после трагедии вдова народного артиста СССР Галина Юркова вышла на связь с поклонниками и призналась, что тяжело переживает уход мужа и не может выйти из депрессии.

На днях вдова режиссера стала гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" и подробно рассказала о своей жизни с Георгием Данелией и о подводным камнях, которые сопровождали их отношения. В частности она поведала, почему увела его из семьи.

На момент знакомства с Галиной Юрковой Георгий Данелия состоял в незарегистрированных отношениях с актрисой Любовью Соколовой. По словам вдовы, отношений в паре как таковы не было, они жили как соседи и растили общего сына.

Галина Юркова очаровала Георгия Данелию и увела его из семьи. В 1984 году они поженились. Режиссер принял ее сына как родного и дал ему свою фамилию.

Создатель культовых лент "Мимино" и "Афоня" до последних дней жил с Галиной Юрковой. Однако она была не единственной его любовью. По словам актрисы, у него была любовница. Причем с ней он крутил роман еще когда жил в гражданском браке с Соколовой. Получается, что у него почти одновременно были сразу три пассии.

Речь идет о писательнице Виктории Токаревой. О ней Юркова отозвалась нелестно. Режиссер и писательница сблизились благодаря ее рассказу "День без вранья".