Полезное

Георгий Данелия делил свою любовь между тремя женщинами

Печать

Советская актриса Галина Юркова рассказала, зачем увела режиссера Георгия Данелию из семьи.

Легендарный советский кинорежиссер Георгий Данелия умер в апреле 2019 года в возрасте 88 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Через четыре месяца после трагедии вдова народного артиста СССР Галина Юркова вышла на связь с поклонниками и призналась, что тяжело переживает уход мужа и не может выйти из депрессии.

На днях вдова режиссера стала гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" и подробно рассказала о своей жизни с Георгием Данелией и о подводным камнях, которые сопровождали их отношения. В частности она поведала, почему увела его из семьи.

На момент знакомства с Галиной Юрковой Георгий Данелия состоял в незарегистрированных отношениях с актрисой Любовью Соколовой. По словам вдовы, отношений в паре как таковы не было, они жили как соседи и растили общего сына.

Галина Юркова очаровала Георгия Данелию и увела его из семьи. В 1984 году они поженились. Режиссер принял ее сына как родного и дал ему свою фамилию.

Создатель культовых лент "Мимино" и "Афоня" до последних дней жил с Галиной Юрковой. Однако она была не единственной его любовью. По словам актрисы, у него была любовница. Причем с ней он крутил роман еще когда жил в гражданском браке с Соколовой. Получается, что у него почти одновременно были сразу три пассии.

Речь идет о писательнице Виктории Токаревой. О ней Юркова отозвалась нелестно. Режиссер и писательница сблизились благодаря ее рассказу "День без вранья".

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте