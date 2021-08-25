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«Дочь сошла с ума»: певица Слава показала крушащую все вокруг себя наследницу

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Российская певица Слава рассказала о новом этапе в жизни своей семьи.

Недавно певица Слава напугала поклонников странным сообщением в своем "Инстаграм" о том, что ее якобы кто-то сломал, и она уходит... Фанаты расценили это как творческий кризис, однако на следующее утро запись пропала, а певица отправилась в отпуск за границу.

В Италию Слава (Анастасия Славневская – настоящее имя артистки) отправилась вместе с возлюбленным Анатолием Данилицким и их дочерью Антониной. Там она, судя по всему, подлечила нервы и набралась сил. По приезду Слава сообщила фанатам, что скоро их ждет премьера.

Певица анонсировала в своем "Инстаграм" выход клипа на свою композицию "Без тебя меня нет". Сюжет обещает быть ярким и драматичным. В клипе Слава и ее дочь Александра Морозова крушат все вокруг себя.

"Дочь сошла с ума, ее мамуля тоже", – заинтриговала поклонников Слава.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Они закидали певицу Славу и ее дочь комплиментами и словами поддержки. Многие заявили, что с нетерпением ждут нового клипа. Среди тех, кто оставил комментарий, были и коллеги Славы – певица Анита Цой и исполнитель Митя Фомин. Коллеги отметили, что тоже с нетерпением ждут нового творения артистки.

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Источник — dni.ru
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