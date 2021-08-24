За применение ремня или шлепок по ягодице своего ребенка могут отштрафовать

24.08.2021 | 11:18

Общество меняется, а вместе с ним законы и взгляды на воспитание подрастающего поколения.

То, что считалось в порядке нормы каких-то 15-20 лет назад, теперь может вызвать не просто шок у обывателей, но и привести к наказанию.

Например, родителям стоит внимательнее отнестись к воспитанию своих чад. Если педагог в школе или воспитатель в детском саду заметит на теле ребенка след от ремня или синяк, происхождение которого у него вызовет сомнение, он может обратиться в органы опеки и попечительства.

«Штрафной поворот в семейной практике стал возможен после того, как несколько лет назад статья «Побои» была перенесена из УК в КоАП. Чтобы наказать родителя и любого другого дебошира, достаточно протокола полиции и справки из больницы. Суд может назначить штраф от 5 до 30 000 рублей либо арест от 10 до 15 суток», — сообщает «Российская газета».

Как сообщает URA.ru, юристы утверждают, если у ребенка обнаружат синяки, то родителей ждет неприятный разговор и штраф. Издание приводит такой пример: ребенок съел коробку конфет и получил ремня, после чего синяки заметили в детском саду и приемного отца оштрафовали.