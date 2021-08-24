Утвержден новый закон о пенсиях россиян

24.08.2021 | 05:32

В Министерстве труда утвердили порядок информирования россиян о предполагаемой сумме накоплений и будущем размере пенсии.

Соответствующий документ, который в понедельник, 23 августа, появился на интернет-портале правовой информации, был подписан руководителем ведомства Антоном Котяковым.

«Утвердить порядок предоставления сведений застрахованному лицу о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений согласно приложению № 1», — указано в приказе, который вступит в силу с 1 января 2022 года.

Согласно новому документу, информацию смогут получить женщины, достигшие 40 лет и мужчины от 45 лет, которые еще не получали пенсионные выплаты по старости, в том числе досрочные, или страховую пенсию по инвалидности.

В приказе указано, что россиянам можно будет воспользоваться услугой один раз в три года. Данные можно будет получить через личный кабинет на портале Госуслуг или при личном обращении в ПФР, если человек не зарегистрирован в системе ЕСИА.