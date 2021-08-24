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Стало известно, когда пенсионерам выплатят по 10 000 рублей

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Президент РФ Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей.

В воскресенье, 22 августа, президент России Владимир Путин выступил с инициативой финансово поддержать военнослужащих и пенсионеров - с помощью единоразовых выплат. Соответствующие предложения он озвучил на встрече с членами партии «Единая Россия».

По словам президента, пенсионерам нужно выплатить по 10 000 рублей, военнослужащим – в среднем по 15 000. Причем поддержку должны получить все категории пенсионеров и уже в этом году.

Во вторник, 24 августа, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, деньги переведут отдельным категориям пенсионеров в сентябре. Подавать для этого заявление не нужно.

Напомним: сейчас единоразовую выплату в 10 000 рублей также могут получить родители детей в возрасте от 6 до 18 лет.

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Гость||

У депутатов Госдумы месячная пенсия больше, чем моя годовая. Им тоже дадут по 10 т.? Несправедливо как-то.

Гость||

Пенсионеры не продаются!!! Они уже куплены...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Согласно документу, деньги переведут отдельным категориям пенсионеров в сентябре.
Гость писал(a):
У депутатов Госдумы месячная пенсия больше, чем моя годовая. Им тоже дадут по 10 т.?
Только им и дадут))). Сказано же "Отдельным категориям")))))))

Гость||

Что значит отдельным категориям

Гость||

Гость писал(a):

У депутатов Госдумы месячная пенсия больше, чем моя годовая. Им тоже дадут по 10 т.? Несправедливо как-то.
Все справедливо, они о народе думают, а вы о себе ....

Гость||

В указе пока только для военных пенсионеров выплата.

Гость||

"Произвести гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся по состоянию на 31 августа 2021 г. получателями пенсий, которые назначены в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468–I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей», единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей." Все, не нам, расходимся

Гость||

Гость писал(a):

Все, не нам, расходимся
((((((((((((((((((((((((((((((

Гость||

Гость писал(a):

Что значит отдельным категориям? ]пока только для военных пенсионеров выплата.

Гость||

Ах,как мЯгко стелит,выборы.....(мож в чем-то сомневается?) обязательно проголосую

Гость||

как купить голоса избирателей- вот таким вот образом!

а что мешало назначить выплаты в начале года или несколько месяцев назад? почему именно в сентябре?

ответ очевиден!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Согласно документу, деньги переведут отдельным категориям пенсионеров в сентябре

Имя: Гость
Комментарий:

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