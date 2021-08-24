Стало известно, когда пенсионерам выплатят по 10 000 рублей

24.08.2021 | 11:39

Президент РФ Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей.

В воскресенье, 22 августа, президент России Владимир Путин выступил с инициативой финансово поддержать военнослужащих и пенсионеров - с помощью единоразовых выплат. Соответствующие предложения он озвучил на встрече с членами партии «Единая Россия».

По словам президента, пенсионерам нужно выплатить по 10 000 рублей, военнослужащим – в среднем по 15 000. Причем поддержку должны получить все категории пенсионеров и уже в этом году.

Во вторник, 24 августа, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, деньги переведут отдельным категориям пенсионеров в сентябре. Подавать для этого заявление не нужно.

Напомним: сейчас единоразовую выплату в 10 000 рублей также могут получить родители детей в возрасте от 6 до 18 лет.