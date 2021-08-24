Школьников решили уравнять за счет смартфонов

24.08.2021 | 08:23

Грядущий День знаний дарит депутатам лишний инфоповод, чтобы заявить о себе накануне выборов в Государственную думу РФ.

Виталий Милонов попросил министра просвещения РФ Сергея Кравцова составить список одобренных ведомством смартфонов для школьников и инициировать разработку специальных детских «школофонов».

По мнению парламентария, из-за пандемии мобильные телефоны стали действительно необходимы для обучения. Он отметил, что школьники, имеющие технику последней модели, становятся для одноклассников «своеобразной школьной аристократией, вызывающей зависть у других детей».

«Такое положение вещей, к сожалению, создает нездоровую обстановку в школах: дети невольно погружаются в ненужное социальное соревнование… В данном случае прошу вас разработать перечень доступных моделей мобильных устройств, одобренных министерством просвещения, который положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами», — заявил депутат.

Издание «Подъем» направило в Минпросвещения запрос с просьбой прокомментировать высказывание Милонова.

«Это не к нам. Это Роспотребнадзор. Мы не заведуем смартфонами. Нечего тут оценивать, это не наша тема. У Милонова просто выборы. Пусть он занимается своей работой, а мы – своей», - заявил глава департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Сергей Шатунов.