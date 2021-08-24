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Главный мужчина в жизни Алины Кабаевой - успешный предприниматель

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Алина Кабаева родилась в семье талантливого спортсмена, что во многом предопределило ее успешную судьбу.

Главный мужчина в жизни практически любой девочки – это, конечно же, ее отец. Что касается прославленной гимнастки, что это ее папа – Марат Вазыхович Кабаев. У будущего отца чемпионки с детства была тяга к спорту, а именно – к футболу.

Еще в юности он играл в "Трудовых резервах", а в 19 лет – уже в команде "Пахтакор", где удостоился звания лучшего бомбардира. В качестве атакующего полузащитника Кабаев играл за молодежную сборную Советского Союза. Таким образом, имя этого человека известно не только благодаря Алине Кабаевой.

После завершения карьеры игрока Марат Вазыхович стал тренером и параллельно с воспитанием собственных дочерей с полной самоотдачей принялся за воспитание нового поколения талантливых футболистов.

В последние годы мужчина занимается бизнесом. Он живет в Татарстане, где сегодня считается едва ли не главным предпринимателем республики. Недавно мужчина даже запустил благотворительный проект для помощи начинающим коллегам. Отец спортсменки решил на безвозмездной основе помогать представителям малого и среднего бизнеса, у которых нет возможности получить ссуду в банке.

Как сообщила "ЭГ", главный мужчина в жизни Алины Кабаевой еще несколько лет назад развелся в матерью гимнастки – бывшей баскетболисткой Любовью Михайловной. Сейчас бывшая жена Кабаева живет в Москве, а о его личной жизни почти ничего неизвестно. Сама гимнастка тоже ведет затворнический образ жизни и ничего не рассказывает о своих родителях.

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Источник — dni.ru
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