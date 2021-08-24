Елену Малышеву поздравили с рождением малышки

24.08.2021 | 07:56

У 60-летней телеведущей Елены Малышевой два сына. Оба получили высшее образование в США. Живут они в Америке вместе с семьями.

Старший сын Елены Малышевой Юрий выучился на кардиолога. Он работал креативным продюсером шоу "Жить здорово", в котором работала его мать.

Младший сын Елены Малышевой Василий выучился на юриста и работает в США. Пять лет назад у него родился сын, первый внук теледоктора. Через несколько лет в семье родился еще один мальчик.

Год назад старший сын подарил Малышевой первую внучку Анну. Телеведущая была вне себя от счастья. В разгар пандемии она летала за океан, чтобы воссоединиться со своим семейством в важный день.

Это стало долгожданным событием в семье, ведь родилась первая девочка. В своем "Инстаграм" Елена Малышева опубликовала фото малышки. Она принимает поздравления с днем рождения девочки.

"Сегодня первой девочке в нашей семье исполнился один годик. Она родилась в разгар пандемии! Поэтому пандемический 2020 г. мы считаем очень счастливым", – написала Малышева.

Среди тех, кто поздравил звездную семью с важным событием, отметились шоумен Максим Галкин и певица Анита Цой.