Выплаты семьям с детьми-школьниками станут постоянными

23.08.2021 | 06:51

Глава государства пообещал постоянную поддержку семьям с детьми. Владимир Путин заявил о необходимости введения новых выплат для семей с детьми до 16-17 лет.

На встрече с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия» президент заявил, что дети должны получать деньги до окончания школы.

«Задача будущего состава Госдумы и «Единой России» — выстроить систему поддержки семей с детьми до окончания школы. Надо внимательно все проанализировать и посчитать, подготовить вместе с правительством», — заявил Путин.

Ранее президент РФ выступил с инициативой финансово поддержать военнослужащих и пенсионеров - с помощью единоразовых выплат.

По словам Путина, пенсионерам нужно выплатить по 10 000 рублей, военнослужащим – в среднем по 15 000, уточняет РИА «Новости». Причем поддержку должны получить все категории пенсионеров и уже в этом году.