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Такое смог бы пережить не каждый: как сложилась судьба Игоря Ливанова

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67-летний Игорь Ливанов известен по многим театральным и киноролям. Его карьера оказалась успешной, а вот личная жизнь очень непростой и даже трагичной.

У артиста более 80 ролей в кино: "Безответная любовь", "Репортаж с линии огня", "На углу у Патриарших" и другие. С первой супругой Татьяной Пискуновой Игорь Ливанов познакомился в студенчестве. Они вместе учились в ЛГИТМиКе.

Влюбленные сыграли свадьбу после того, как артист отслужил в армии. У пары родилась дочь Оля. Прожили супруги 12 лет. Но счастливую семейную жизнь оборвал несчастный случай. Трагедия случилась в августе 1987 года в Ростовской области. На одной из станций грузовой поезд врезался в хвост пассажирского состава. Жертвами стали более ста человек. В их числе были жена и восьмилетняя дочь Игоря Ливанова.

Артист тяжело переживал смерть супруги и наследницы. Он ушел с головой в работу. Второй женой звезды стала Ирина Бахтура, которая была моложе избранника на 12 лет. У чета родился сын Андрей. Однако через некоторое время актриса влюбилась в коллегу – Сергея Безрукова и ушла от мужа.

Игорь Ливанов вновь остался один. В 2015 году произошла еще одна трагедия. В возрасте 25 лет скончался сын артиста. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Парень страдал от сахарного диабета и перенес инфекцию, которую подхватил во время поездки во Вьетнам.

Третьей супругой знаменитости стала юрист Ольга, которая тоже оказалась младше Игоря Ливанов. Ее актер встретил, когда ему было за 50. В этом браке у звезды театра и кино родилось двое сыновей – Тимофей и Илья.

Сегодня у артиста все в порядке. Он счастлив в семье и профессии. Актер поддерживает себя в прекрасной физической форме – занимается боксом и единоборствами. Вскоре его фильмография пополнится ролью в детективном сериале "Анатомия убийства".

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Источник — dni.ru
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