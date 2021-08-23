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Стало известно об отсутствии доказательств госпитализации певицы МакSим

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Певица Марина Абросимова, известная под сценическим псевдонимом МакSим, более двух месяцев тяжело болела.

Артистка лежала в медицинских учреждениях, находилась в коме, ее состояние медики оценивали как тяжелое. В начале августа певица пошла на поправку и была выписана из больницы. Сразу после ее возвращения домой в сети появилась информация, будто МакSим не болела, а все происходящее с ней пиар-ход.

Одной из первых, кто заявил об обмане, стала ее коллега по цеху - артистка Юлия Беретта. Звезда заявила, что не верит в то, что МакSим была в коме, и считает всю историю громким пиаром.

В пятницу, 20 августа, на одном из федеральных каналов вышло шоу Андрея Малахова, в котором обсуждалась сложившаяся ситуация. Слова Беретты осудили Оксана «Акула» Почепа, Анита Цой, Эвелина Бледанс, Тато Гаспарян, Вера Сотникова и другие эксперты.

Но Юлия Беретта не успокоилась. В сети распространилось заявление, которое якобы принадлежит артистке. «Ну что я могу сказать по сегодняшнему эфиру у Малахова Андрюши? Было только блаблабла и отработка эфирного времени. А по факту - ни одного реального доказательства! Ни документов, ни фото/видео самой Максим в больнице (без знакомых игр с частями тела). НИЧЕГО юридически значимого!!!» (пунктуация и орфография автора сохранены - прим. редакции).

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