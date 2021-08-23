Стало известно, какие основные товары подорожали больше всего

Аналитики отметили, что за семь месяцев текущего года произошел заметный рост цен. Они подскочили на 6,8%.
В прошлом месяце рост цен снизился и составил 0,13%. Основной причиной этого стало снижение цен на овощи и фрукты. Больше всего росли цены в январе. В начале весны они немного снизились.
В июле некоторые категории товаров, несмотря на снижение цен в этом месяце в целом, продолжили дорожать. В частности, это молочная продукция и питьевая вода. В сравнении с 2020 годом же цены растут не столь быстро. В тот же семимесячный период в прошлом году показатель роста цен составлял 11%.
Исполнительный директор исследовательского холдинга "Ромир" и MILE Group Инна Караева высказалась о последних данных по FMCG-дефлятору. Она отметила, что под влиянием роста цен оптимизируется потребление. По словам эксперта, цена продолжает быть для россиян решающим фактором при выборе продуктов и бытовых товаров.
Ранее эксперты заявили, что снижение стоимости сезонных продуктов и сырья могут замедлить инфляцию, но лишь незначительно. Кроме того, сдерживающее влияние могут оказать и возобновление авиасообщения с Турцией и Египтом, а также стабильный курс российской валюты.
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Больше всего в 2021 году подорожали новые автомобили. Из-за ажиотажа на рынке, связанного с нехваткой комплектующих, реальные цены у дилеров увеличились на 50 процентов по сравнению с прошлым годом. Пустые автосалоны а цены на редкие единичные представленные образцы на 500 тысяч выше установленных производителями. Спекуляция в масштабе целой отрасли. Пора вводить уголовную ответственность за такой беспредел. И о каких 6,8 процентах здесь речь? Не смешите народ!!!