Сетевое издание|18+|Понедельник|23 авг 2021|15:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |

Полезное

Стало известно, какие основные товары подорожали больше всего

Печать

Аналитики отметили, что за семь месяцев текущего года произошел заметный рост цен. Они подскочили на 6,8%.

В прошлом месяце рост цен снизился и составил 0,13%. Основной причиной этого стало снижение цен на овощи и фрукты. Больше всего росли цены в январе. В начале весны они немного снизились.

В июле некоторые категории товаров, несмотря на снижение цен в этом месяце в целом, продолжили дорожать. В частности, это молочная продукция и питьевая вода. В сравнении с 2020 годом же цены растут не столь быстро. В тот же семимесячный период в прошлом году показатель роста цен составлял 11%.

Исполнительный директор исследовательского холдинга "Ромир" и MILE Group Инна Караева высказалась о последних данных по FMCG-дефлятору. Она отметила, что под влиянием роста цен оптимизируется потребление. По словам эксперта, цена продолжает быть для россиян решающим фактором при выборе продуктов и бытовых товаров.

Ранее эксперты заявили, что снижение стоимости сезонных продуктов и сырья могут замедлить инфляцию, но лишь незначительно. Кроме того, сдерживающее влияние могут оказать и возобновление авиасообщения с Турцией и Египтом, а также стабильный курс российской валюты.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Больше всего в 2021 году подорожали новые автомобили. Из-за ажиотажа на рынке, связанного с нехваткой комплектующих, реальные цены у дилеров увеличились на 50 процентов по сравнению с прошлым годом. Пустые автосалоны а цены на редкие единичные представленные образцы на 500 тысяч выше установленных производителями. Спекуляция в масштабе целой отрасли. Пора вводить уголовную ответственность за такой беспредел. И о каких 6,8 процентах здесь речь? Не смешите народ!!!

Гость||

А бензин не подорожал совсем?? Ведь стоимость перевозок включается в стоимость товара.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте