Певица МакSим снова учится ходить

23.08.2021 | 16:49

Из-за долгого нахождения в коме организм артистки сильно ослаб. Сокращение мышечной массы вызвало массу дополнительных проблем.

Как выяснилось, Марина Абросимова с трудом может самостоятельно передвигаться. Для восстановления забытых функций ей пришлось обращаться к специалисту. Ей-помогает врач-куратор Денис Павлов.

«Сейчас девушка находится дома. Восстановление дается непросто: МакSим весит чуть больше 30 кг, организм заново учится обычным вещам. Речь про возвращение на сцену пока не идет», — сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее коллега певицы Юлия Беретта фактически обвинила МакSим в симуляции болезни. Артистка считает, что популярная исполнительница просто привлекает внимание к своей персоне.

«Ну что я могу сказать по сегодняшнему эфиру у Малахова Андрюши? Было только блаблабла и отработка эфирного времени. А по факту - ни одного реального доказательства! Ни документов, ни фото/видео самой Максим в больнице (без знакомых игр с частями тела). НИЧЕГО юридически значимого!!!» (пунктуация и орфография автора сохранены - прим. редакции), - приводят слова Беретты в сети.