Певица МакSим снова учится ходить

Из-за долгого нахождения в коме организм артистки сильно ослаб. Сокращение мышечной массы вызвало массу дополнительных проблем.
Как выяснилось, Марина Абросимова с трудом может самостоятельно передвигаться. Для восстановления забытых функций ей пришлось обращаться к специалисту. Ей-помогает врач-куратор Денис Павлов.
«Сейчас девушка находится дома. Восстановление дается непросто: МакSим весит чуть больше 30 кг, организм заново учится обычным вещам. Речь про возвращение на сцену пока не идет», — сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее коллега певицы Юлия Беретта фактически обвинила МакSим в симуляции болезни. Артистка считает, что популярная исполнительница просто привлекает внимание к своей персоне.
«Ну что я могу сказать по сегодняшнему эфиру у Малахова Андрюши? Было только блаблабла и отработка эфирного времени. А по факту - ни одного реального доказательства! Ни документов, ни фото/видео самой Максим в больнице (без знакомых игр с частями тела). НИЧЕГО юридически значимого!!!» (пунктуация и орфография автора сохранены - прим. редакции), - приводят слова Беретты в сети.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.