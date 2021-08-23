Пегова снова удивила поклонников своими природными данными

23.08.2021 | 08:24

Ирина Пегова часто подбирает наряды, подчеркивающие декольте, чем всегда будоражит поклонников.

Артистка крайне довольна своей фигурой, хоть ее формы и далеки от стандарта. Пегова не считает нужным придерживаться диет. По мнению звезды, каждая женщина красива по своему.

Ирина Пегова счастливая обладательница роскошного бюста, который она с удовольствием демонстрирует публике. Ирина опубликовала фото из поездки в Нижний Новгород. На прогулку актриса надела голубое платье в пол с глубоким декольте, из которого буквально вываливается шикарный бюст.

Поклонники пришли в восторг от наряда и закидали Пегову комплиментами. "Настоящая русская красавица", "Шикарна. Платье отпад", "Платье очень красивое, вам очень идет и цвет и фасон! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали фанаты.

Ирина Пегова старательно поддерживает образ настоящей русской красавицы, надевая длинные платья с цветочными узорами, платки и используя минимум косметики. Безусловно, поклонники остаются довольны выбором артистки и считают ее красоту исконно русской. Полноты образу добавляют соответствующие роли.

Ранее Ирина Пегова оказалась между двух огней: подписчики оказались недовольны, что актриса снимается в кино вместе с Маратом Башаровым. Как известно, репутация актера в глазах прогрессивной общественности окончательно испорчена. Многие отказываются смотреть фильмы с его участием. Так, поклонники не смогли определиться, смотреть ли картину с участием любимой артистки, в которой притом задействован ненавистный персонаж.