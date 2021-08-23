Названо имя преемника Путина

23.08.2021 | 07:08

Владимир Путин не может находиться у власти вечно. Об этом знает сам президент, понимают это и в его ближайшем окружении. В последнее время эксперты все чаще называют преемников главы государства, так как Путин стал достаточно часто поднимать вопрос о своем сменщике на посту президента.

В июне американский телеканал NBC News опубликовал большое интервью главы РФ Владимира Путина. В одном из ответов на вопрос журналистов президент рассказал о преемнике.

Путин отметил, что сделает все, чтобы преданные государству люди, которые готовы положить на алтарь отечества свою жизнь, получали поддержку. Владимир Владимирович считает, что его уход с поста главы государства ничего не разрушит.

«Придет когда-то обязательно на мое место другой человек», – заявил российский лидер.

Журналист, политолог, лидер «Российской партии свободы и справедливости» Максим Шевченко считает, что в ближайшее время руководителем партии «Единая Россия» станет министр обороны Сергей Шойгу. А Дмитрия Медведева ждет отставка и «политическое небытие».

«Я думаю, что полное политическое небытие, полная отставка — это его удел. Его эпоха окончательно сейчас окончилась. Я думаю, его сменит Шойгу», — сказал Шевченко.

Эксперт отметил, что Шойгу придется оставить пост министра обороны. А новая должность станет для него «стартовой площадкой» к креслу премьер-министра или статусу возможного преемника президента РФ Владимира Путина.

Ранее бизнесмен и общественник Леонид Невзлин назвал в качестве вероятного преемника Путина первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.

По его словам, Кириенко никогда не предаст Путина, какими бы амбициями ни обладал. Невзлин подчеркнул, что этот человек всегда будет "придерживаться правил игры".