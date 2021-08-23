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Названо имя преемника Путина

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Владимир Путин не может находиться у власти вечно. Об этом знает сам президент, понимают это и в его ближайшем окружении. В последнее время эксперты все чаще называют преемников главы государства, так как Путин стал достаточно часто поднимать вопрос о своем сменщике на посту президента.

В июне американский телеканал NBC News опубликовал большое интервью главы РФ Владимира Путина. В одном из ответов на вопрос журналистов президент рассказал о преемнике.

Путин отметил, что сделает все, чтобы преданные государству люди, которые готовы положить на алтарь отечества свою жизнь, получали поддержку. Владимир Владимирович считает, что его уход с поста главы государства ничего не разрушит.

«Придет когда-то обязательно на мое место другой человек», – заявил российский лидер.

Журналист, политолог, лидер «Российской партии свободы и справедливости» Максим Шевченко считает, что в ближайшее время руководителем партии «Единая Россия» станет министр обороны Сергей Шойгу. А Дмитрия Медведева ждет отставка и «политическое небытие».

«Я думаю, что полное политическое небытие, полная отставка — это его удел. Его эпоха окончательно сейчас окончилась. Я думаю, его сменит Шойгу», — сказал Шевченко.

Эксперт отметил, что Шойгу придется оставить пост министра обороны. А новая должность станет для него «стартовой площадкой» к креслу премьер-министра или статусу возможного преемника президента РФ Владимира Путина.

Ранее бизнесмен и общественник Леонид Невзлин назвал в качестве вероятного преемника Путина первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.

По его словам, Кириенко никогда не предаст Путина, какими бы амбициями ни обладал. Невзлин подчеркнул, что этот человек всегда будет "придерживаться правил игры".

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Гость||

Вэрим, вэрим честным людям, правда только в том, что нельзя зубами вцепиться до смерти в трон, уходить надо вовремя, и самое главное -ну, нет на работе незаменимых людей, ушëл один пришëл другой. Это они сами себе незаменимость внушают, чтоб оправдаться, чудаки.

Гость||

Вовремя уже прошло

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Шойгу придется оставить пост министра обороны. А новая должность станет для него «стартовой площадкой» к креслу премьер-министра или статусу возможного преемника президента РФ
Вот это эксперт... Какой Шойгу, они почти ровесники. Бред

Мотовилов (гость)||

Время Путина, Шойгу и Кириенко закончилось ещё 20 лет назад.

Согласно проекту Василия Немчина, новым правителем

России должен стать Хромой Гончар.

Гость||

Хорошо не Петросян, как в соседней стране

Гость||

Гость писал(а):

> Хорошо не Петросян, как в соседней стране

-------------------------------------------------------------------

Хромой Гончар - автор эпохальных изобретений и открытий, великий учёный, создатель новой мировой философии и новой медицины.

Гость||

Гость писал(a):

создатель новой мировой философии и новой медицины.
Медицину уже наблюдаем во всей красе. Надежд не питаем, даже с Гончаром. Тем более, если он хромой. Как-то не очень это вдохновляет верить, что он медицину кардинально улучшит.

Гость||

А чем проявил себя Шойгу кроме как медалей навешал в том числе Героя России за разбор взорванного дома в Москве .Кстати кое кто отказался от звания героя тогда.

Имя: Гость
Комментарий:

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