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Лера Кудрявцева рассказала о последствиях инсульта

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Ведущей первого конкурсного дня "Новой волны" в Сочи стала Лера Кудрявцева. Как всегда, одетая с иголочки, стильная, утонченная. А за кулисами ее окружили журналисты с вопросами.

Ровно год назад у 78-летней Александры Ивановны – мамы Леры Кудрявцевой – случился инсульт. Телеведущая тогда рассказывала, что мама поехала к "нашей сестренке в Алушту". Мол, звонила и радовалась как ребенок, что наконец-то увидит море и солнце. Хотела пойти на концерт бывшего ухажера Леры Сергея Лазарева. А вместо этого увидела больничную палату...

Александру Ивановну с давлением 220 увезли на "Скорой" – диагностировали ишемический инсульт с парализацией левой стороны. По словам Кудрявцевой, новость о болезни мамы стала для нее ударом и сначала она "глотала воздух и ничего не соображала". Однако потом у нее появился план действий на долгом пути к восстановлению.

"Мама сейчас ничего, слава богу, – рассказала Лера Кудрявцева на "Новой волне". – Конечно, инсульт дал последствия, но мама у меня – боец, восстанавливается. Сейчас отдыхает, плавает, занимается со специалистами на реабилитации. Инсульт, к сожалению, никого не жалеет".

Напомним, инсульт часто называют "апоплексическими ударом". Это острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным появлением очаговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени из-за патологии.

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Источник — dni.ru
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