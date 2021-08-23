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Доктор наук усомнился в работоспособности коллективного иммунитета

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Коронавирусная инфекция продолжает забирать жизни. Власти и медики призывают населения активнее прививаться, но как выяснилось, коллективный иммунитет не является панацеей от COVID-19.

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что в странах, где завершилась кампания по вакцинации населения от COVID-19 и был сформирован коллективный иммунитет, начался рост заражений COVID-19.

По мнению эксперта, причиной этому стало снижение со временем иммунной защиты населения.

«Зарубежный опыт показывает, что даже в странах с успешно завершенной вакцинацией и сформированным коллективным иммунитетом, происходит рост заболеваемости коронавирусом. Связано это с тем, что со временем уровень иммунной защиты населения снижается, поэтому в России не только требуется ускорять темпы прививочной кампании, но и через шесть месяцев проводить ревакцинацию», — сообщил URA.RU доктор медицинских наук Сергей Токарев.

По словам главного внештатного специалиста Минздрава РФ, из-за распространения в стране более заразного индийского штамма «Дельта», вакцинировать необходимо не менее 80% россиян.

«Пока, к сожалению, сложно сказать о достижении плановых показателей как в масштабе УрФО, так и всей страны, но, с учетом распространения штамма «Дельта», нам необходимо достичь более высокого уровня иммунизации, не менее 80%», — добавил Токарев.

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Источник — ura.news
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Доктор наук усомнился в работоспособности коллективного иммунитета
Тот случай, когда чувствуешь себя таким же умным, как доктор наук.

Гость||

А что доктор наук не сказал,что смертность гораздо ниже при вакцинации,чем без неё?

Имя: Гость
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