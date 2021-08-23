Доктор наук усомнился в работоспособности коллективного иммунитета

23.08.2021 | 17:27

Коронавирусная инфекция продолжает забирать жизни. Власти и медики призывают населения активнее прививаться, но как выяснилось, коллективный иммунитет не является панацеей от COVID-19.

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что в странах, где завершилась кампания по вакцинации населения от COVID-19 и был сформирован коллективный иммунитет, начался рост заражений COVID-19.

По мнению эксперта, причиной этому стало снижение со временем иммунной защиты населения.

«Зарубежный опыт показывает, что даже в странах с успешно завершенной вакцинацией и сформированным коллективным иммунитетом, происходит рост заболеваемости коронавирусом. Связано это с тем, что со временем уровень иммунной защиты населения снижается, поэтому в России не только требуется ускорять темпы прививочной кампании, но и через шесть месяцев проводить ревакцинацию», — сообщил URA.RU доктор медицинских наук Сергей Токарев.

По словам главного внештатного специалиста Минздрава РФ, из-за распространения в стране более заразного индийского штамма «Дельта», вакцинировать необходимо не менее 80% россиян.

«Пока, к сожалению, сложно сказать о достижении плановых показателей как в масштабе УрФО, так и всей страны, но, с учетом распространения штамма «Дельта», нам необходимо достичь более высокого уровня иммунизации, не менее 80%», — добавил Токарев.