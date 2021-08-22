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Путин заявил о новой единоразовой выплате в 10 000 рублей

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Президент России Владимир Путин выступил с инициативой финансово поддержать военнослужащих и пенсионеров - с помощью единоразовых выплат. Соответствующие предложения он озвучил на встрече с членами партии «Единая Россия» в воскресенье, 22 августа.

По словам президента, пенсионерам нужно выплатить по 10 000 рублей, военнослужащим – в среднем по 15 000, уточняет РИА «Новости». Причем поддержку должны получить все категории пенсионеров и уже в этом году.

Напомним: сейчас единоразовую выплату в 10 000 рублей также могут получить родители детей в возрасте от 6 до 18 лет.

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Гость||

А зарплаты и пенсии до нормального уровня поднять слабо?

Гость||

Если до выборов всем пенсам, ВСЕМ!!!! Не выплатят по 15 тыров, даже портить бюллетень не пойду??? Он себя слышит, почему военным пенсам больше?? Опять беспредел этой власти

Гость||

Бабки,если конечено дадут,взять надо.

Гость||

Пусть платит, пенсионеры врачам отдадут, может быть их хотя бы медики нормально осмотрят, а то они до смерти никому не нужны, особенно Пенсионному фонду.

Гость||

Фармкороли на радостях цены на лекарства поднимут,да и ритуальщики своего не упустят.

Гость||

по 115 евро, щикарно!!

Гость||

Почему опять военным пенсам больше???? Чем они были полезнее, чем бывшие учителя или врачи? Работа у которых ответственные и значимее.

Гость||

Гость писал(a):

22.08.2021 16:13|

Если до выборов всем пенсам, ВСЕМ!!!! Не выплатят по 15 тыров, даже портить бюллетень не пойду??? Он себя слышит, почему военным пенсам больше?? Опять беспредел этой власти

какой вы продажный! А я вот и бесплатно не пойду... Смысла не вижу просто.

Гость||

17:31, нееее, не продаюсь!! Но бесплатно не пойду перечëикивать бюллетень, а на работе просят явку обеспечить.. За деньги, схожу, испорчу

Гость||

Гость писал(a):

22.08.2021 17:33|

17:31, нееее, не продаюсь!! Но бесплатно не пойду перечëикивать бюллетень, а на работе просят явку обеспечить.. За деньги, схожу, испорчу

Вот видите, я и говорю нет смысла ходить. там уже все голоса подсчитаны... А с новыми аппаратами в которые вставляются бюллетени не прокатит перечеркнуть. Я ж на себе испытал, я как всегда на против всех крестики наставил, подхожу, сую, а там пи-пи-пи-пи, не проходят говорят ваша бумажка. показывайте что там у вас... Ну и все после этого случая я на выборы не нагой(((

Гость||

пенсионеры тоже наплодят ему электорат?

Гость||

скоро пенсионеров не останется

Гость||

Гость писал(а):

> скоро пенсионеров не останется

Даже не мечтай! Они всегда будут, глупомордый.

Гость||

Обожаю вас. Торгуются как девочки на трассе за только пойду , а за столько западло.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.08.2021 17:21|

Почему опять военным пенсам больше???? Чем они были полезнее, чем бывшие учителя или врачи? Работа у которых ответственные и значимее

Кто тебе мешал идтм служить ?

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Имя: Гость
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