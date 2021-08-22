Путин заявил о новой единоразовой выплате в 10 000 рублей

22.08.2021 | 15:28

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой финансово поддержать военнослужащих и пенсионеров - с помощью единоразовых выплат. Соответствующие предложения он озвучил на встрече с членами партии «Единая Россия» в воскресенье, 22 августа.

По словам президента, пенсионерам нужно выплатить по 10 000 рублей, военнослужащим – в среднем по 15 000, уточняет РИА «Новости». Причем поддержку должны получить все категории пенсионеров и уже в этом году.

Напомним: сейчас единоразовую выплату в 10 000 рублей также могут получить родители детей в возрасте от 6 до 18 лет.