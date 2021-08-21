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Вырвавшаяся из под опеки Бритни Спирс напала на человека

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Из сообщения правоохранительных органов следует, что певица якобы напала за свою домработницу после того, как она озвучила мнение ветеринара.

Как выяснилось, Бритни Спирс обожает маленьких собачек. Когда над ее питомцем нависла угроза здоровью, звезда немедленно обратилась к ветеринару. В клинику животное повезла домработница артистки.

После осмотра врач заподозрил хозяйку в плохом обращении с животным. Когда домработница озвучила 39-летней Бритни Спирс такую версию, та якобы набросилась на нее с кулаками. Об этом пишет USA Today. Женщина вызвала полицию. По данным СМИ, теперь дело могут передать в прокуратуру.

Напомним, недавно Бритни Спирс освободилась от оков опекунства своего отца. Джеймс Спирс целых 13 лет "охранял" ее и буквально не давал шагу ступить и до сих пор уверен, что у артистки проблемы с головой и наркотическая зависимость.

После скандала, который ему устроили фанаты Бритни, отец звезды сдался и разрешил делать дочери что угодно. Чем теперь кончится очередной скандал с ее участием, не известно. Однако совершенно точно ясно, что на ее досье это положительно не скажется...

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Источник — dni.ru
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