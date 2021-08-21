«Одни глаза остались»: поклонники оплакивают истощенного онкологией Юдашкина

21.08.2021 | 10:13

Валентин Юдашкин разместил в соцсети свежий снимок, напугавший его поклонников. Истощенный болезнью модельер заставил их всерьез забеспокоиться о его самочувствии.

57-летний кутюрье позирует на фото в машине в белой шляпе и больших очках. Россияне сразу заметили серьезные изменения в его лице, которое сильно осунулось и побледнело. Они отметили, что у Валентина Юдашкина "остались одни глаза".

Несмотря на борьбу с раком Валентин Юдашкин продолжает трудиться. Поклонники шокированы тем, как стремительно теряет вес стилист. Не так давно дизайнер выглядел посвежевшим. Казалось, что ему удалось побороть онкологию.

"Хочется плакать глядя на вас, вы мужественный человек", "Валентин! Мы с вами, держитесь, недуг обязательно уйдет", - написали на странице Юдашкина россияне.

Фолловеры выразили надежду, что болезнь все же отступит и пожелали ему крепкого здоровья. Были и те, кто посчитал, что похудевший модельер помолодел лет на 30.

О страшном недуге Валентина Юдашкина стало известно четыре года назад. Он стал меньше работать, но сразу уходить на покой не стал. Правда сейчас кутюрье задумался о преемнике. Юдашкин планирует найти человека, который продолжит его дело.