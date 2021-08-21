«Никаких выступлений и песен»: певица МакSим выступила с официальным заявлением

21.08.2021 | 09:21

Артистка находится дома с семьей. После длительной болезни и нахождения в коме она еще не может даже стоять без помощи, с трудом дышит и все время кашляет. Поклонники были сильно удивлены, когда увидели новость о том, что исполнительница вскоре готовится выйти на сцену.

В Сети появилось сообщение, что звезда намерена побывать на каком-нибудь спортивном мероприятии и организовать концерт. Шокирована была и певица МакSим, узнав такую новость. Марина Абросимова заявила, что это фейковый анонс, и никаких выступлений она не планирует.

В сторис своего инстаграм-аккаунта знаменитость пояснила, что будет пока заниматься только здоровьем. Она добавила, что не хотела комментировать этот бред, но решилась, поскольку в анонс поверили некоторые ее фанаты.

"Это фотошоп. Никаких выступлений, новых песен и мероприятий не планирую – я занимаюсь исключительно здоровьем. Не хотела комментировать этот бред, не думала, что на это вообще обратят внимание, но, к сожалению, есть люди, которые поверили", – написала МакSим.

Певица вернулась из больницы домой на прошлой неделе. В клинике она провела почти два месяца. Звезда боролась с двусторонней пневмонией и долго пребывала в искусственной коме. У нее были сильно поражены легкие. Выздоровление артистки многие россияне посчитали чудом. Теперь ей предстоит длительная реабилитация.