Стала известна судьба Путина в случае победы ГКЧП в 1991 году

20.08.2021 | 17:00

События, которые произошли в нашей стране в период с 18 по 21 августа 1991 года, получили оценку со стороны официальных лиц и органов государственной власти в СССР как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти.

ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению просуществовал всего три дня. Но события могли бы пойти по иному сценарию.

Вряд ли бы россияне сейчас увидели у власти Владимира Путина, так как 20 августа 1991 года — в самый разгар событий, он написал рапорт отставке из КГБ и ушел в команду экс-главы Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

По мнению большинства экспертов-историков, такой поступок мог поставить крест на его карьере в случае победы ГКЧП.

«Путин понимал, что в случае успеха путчистов его поведение «расценили бы минимум как служебное преступление». И что не будет тогда для него ни мэрии, ни разведки», — указывает издание ТАСС.

«Я подал в отставку в связи с тем, что я не был согласен с теми действиями, которые предприняло правительство, — попыткой государственного переворота. И не хотел оставаться в рядах спецслужбы в это время», — вспоминал позже Путин в беседе с американским режиссером Оливером Стоуном.