Сетевое издание|18+|Суббота|21 авг 2021|16:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+32oC
+32oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

Полезное

Стала известна судьба Путина в случае победы ГКЧП в 1991 году

Печать

События, которые произошли в нашей стране в период с 18 по 21 августа 1991 года, получили оценку со стороны официальных лиц и органов государственной власти в СССР как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти.

ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению просуществовал всего три дня. Но события могли бы пойти по иному сценарию.

Вряд ли бы россияне сейчас увидели у власти Владимира Путина, так как 20 августа 1991 года — в самый разгар событий, он написал рапорт отставке из КГБ и ушел в команду экс-главы Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

По мнению большинства экспертов-историков, такой поступок мог поставить крест на его карьере в случае победы ГКЧП.

«Путин понимал, что в случае успеха путчистов его поведение «расценили бы минимум как служебное преступление». И что не будет тогда для него ни мэрии, ни разведки», — указывает издание ТАСС.

«Я подал в отставку в связи с тем, что я не был согласен с теми действиями, которые предприняло правительство, — попыткой государственного переворота. И не хотел оставаться в рядах спецслужбы в это время», — вспоминал позже Путин в беседе с американским режиссером Оливером Стоуном.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Пусть лучше расскажет как у его другана и крестного его дочери виолончелиста ролдугина обнаружилось 2 миллиарда долларов на оффшорном счете в Панамском фирме... ни один музыкант в мире столько не заработал...

Гость||

Товарищ, верь, всё чисто! Законов я не нарушал!

Гость||

А чей же дворец в Геленджике. Владельца установили?

Гость||

За миллиончик многие скажут что их дворец

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте