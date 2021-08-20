Москва заявила о готовности послать войска в Афганистан

20.08.2021 | 21:55

Замминистра обороны России Андрей Картаполов заявил о пристальном внимании к происходящему в Афганистане.

По словам генерал-полковника, несмотря на всю сложность, ситуация в этой восточной стране не несет прямой угрозы для России.

"Контур безопасности не пробит. Бояться нечего, хотя ситуация требует пристального внимания, и это внимание в этой ситуации сейчас оказывается теми, кто по долгу службы или по долгу деятельности должен этим заниматься", - выразил свою точку зрения Картаполов в пятницу в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Талибы задекларировали, что не собираются двигаться в северном направлении. Но сегодня не собираются. Что будет дальше, мы не знаем. Поэтому ситуацию мы отслеживаем, она понятна, и те силы и средства, которые должны быть задействованы, будут задействованы при необходимости", - сказал он.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.