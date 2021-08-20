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Москва заявила о готовности послать войска в Афганистан

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Замминистра обороны России Андрей Картаполов заявил о пристальном внимании к происходящему в Афганистане.

По словам генерал-полковника, несмотря на всю сложность, ситуация в этой восточной стране не несет прямой угрозы для России.

"Контур безопасности не пробит. Бояться нечего, хотя ситуация требует пристального внимания, и это внимание в этой ситуации сейчас оказывается теми, кто по долгу службы или по долгу деятельности должен этим заниматься", - выразил свою точку зрения Картаполов в пятницу в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Талибы задекларировали, что не собираются двигаться в северном направлении. Но сегодня не собираются. Что будет дальше, мы не знаем. Поэтому ситуацию мы отслеживаем, она понятна, и те силы и средства, которые должны быть задействованы, будут задействованы при необходимости", - сказал он.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.

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Гость||

Шо,опять!?

Идите вы лесом!!!

Гость||

Откровенный дебилизм. На крайняк пусть сыновей депутатов и чинушков туда посылает.

Гость||

Для Афгана подойдут дети и внуки чинков и делопутов, жрут сладко, живут беззаботно, пусть повоюют

Гость||

"Лучше 3 года на зоне чем памятник со звездой."

Гость||

Обязательно надо послать .

Но не призывников а чиновников с27 до 45 лет военнообязанных офицеров запаса муниципальных и федеральных органов власти. На южных рубежах Родины проблемы- как патриоты могут спокойно сидеть в своих кабинетах? Патриотам -патриотические поступки!

Гость||

Мажоров туда отправить. Земля чище станет.

Гость||

Быстрее послать, чтобы не опоздать. Москва сует свой нос везде , куда собака....

Гость||

Пока границу не перейдут, стоять войскам на рубежах.

Гость||

Опять, двадцать пять.

Гость||

А как быть с Сирией , том хотя бы победили или не совсемь ?

Гость||

11:18 туда им дорога и билет в один конец оглоедам

Имя: Гость
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