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Владимир Путин заявил о введении бессрочных выплат

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Президент анонсировал продолжение поддержки населения. Выступая перед депутатами Госдумы VII созыва, Владимир Путин пообещал сохранить некоторые меры финансовой помощи, которые были приняты во время пандемии коронавируса 2020 года.

По словам главы государства, некоторые выплаты будут продлены и станут действовать бессрочно.

«Некоторые антикризисные меры, принятые в период пандемии, имеют бессрочный характер» — сказал Путин во время выступления, транслировавшегося телеканалом «Россия 24».

Президент выразил благодарность парламентариям за поддержку, оперативность в принятии решений и отметил, что в противном случае деньги «попросту бы не дошли до граждан».

19 июня, Владимир Путин выступая на съезде партии «Единая Россия» поставил цель увеличить доходы населения и сократить уровень бедности к 2026 году. ПО мнению президента, власть просто обязана доработать систему мер поддержки семей с детьми.

Источник — ura.news
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