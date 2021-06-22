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СМИ: чипирование в России становится реальностью

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Правительство России разрабатывает федеральную программу по вживлению микрочипов в человеческий мозг. По данным журналистов, на неё планируется выделить 54 миллиарда рублей.

СМИ утверждают, что такая технология позволит передавать в мозг информацию с различных устройств с одной стороны, и управлять этими устройствами с помощью нервных импульсов.

К примеру, с помощью неё можно будет создать аватар человека для удалённого управления транспортом.

Как сообщают близкие к Минобрнауки источники масс-медиа, проект программы разработали в Российской академии наук (РАН), передаёт телеканал "360".

Стало известно и название уникальной программы - «Мозг, здоровье, интеллект, инновации». Рабочая группа для проработки программы создана при Минобрнауки. Проект был разработан Российской академией наук совместно с МГУ и одобрен Владимиром Путиным в марте, отметил источник издания.

Источник — dni.ru
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