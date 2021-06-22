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Роксана Бабаян рассказала о тяжелых днях рядом с Державиным

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Михаила Державина не стало в 2018 году. Роксана Бабаян в эфире шоу "Судьба человека" вспоминала последние дни рядом с любимым мужем.

Есть множество тем, которые исполнительница хита "Две женщины" готова обсуждать часами: карьера, отношения с друзьями, перипетии в судьбе... Несмотря на то что со дня смерти актера прошло уже почти три года, ей с трудом дается разговор о нем. Пара прожила в счастливом браке 40 лет.

Про Михаила Державина вдова готовит отрывисто, еле сдерживая слезы. По словам Роксаны Бабаян, последние дни рядом с больным супругом были тяжелыми. Артист нуждался в круглосуточном уходе и внимании. Певица отметила, что родные сделали все, чтобы облегчить его состояние. "Мы, слава Богу, его успели... Не знаю насколько это корректно, но факт, того что он как христианин", – рассказала вдова в эфире шоу "Судьба человека".

У пары не было детей, но у Роксаны Бабаян сложились хорошие отношения с дочерью Михаила Державина Марией от союза с Ниной Буденной. По словам наследницы, последние годы отец мучился от проблем с сердцем и давлением. Он уже даже не хотел играть в театре, особенно то, что предлагали.

Роксана Бабаян также вспомнила свой первый брак с саксофонистом Евгением. Как отметила певица, эти отношения были очень незрелыми – у влюбленных не было своего жилья, и они постоянно мотались по гастролям. Именно поэтому артистка и не решилась родить ребенка в этом союзе.

Источник — dni.ru
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