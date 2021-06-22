Легенда ТВ Дроздов провел свой день рождения в одиночестве под капельницами

22.06.2021 | 07:39

Николай Дроздов пару дней назад отпраздновал свой день рождения. Однако вместо торжества в кругу близких он получил больничную койку.

Легендарный телеведущий вышел на связь и поспешил успокоить поклонников: с ним все в порядке. Правда, возраст все-таки берет свое, поэтому пришлось лечь в клинику для полного обследования.

По словам Николая Дроздова, он пробудет в больнице 12 дней. "Некоторые лекарства, которые я пил дома, например, таблетки, мне заменили капельницами", – заявил телеведущий. Он добавил, что таким образом вещества лучше усваиваются в организме.

Как оказалось, больница, в которой он лежит, на карантине, поэтому к нему никого из друзей и родственников не допустили. Николай Дроздов добавил, что не видит ничего плохого в том, чтобы провести день рождения в одиночестве. Близкие не забыли про праздник – звонили и писали. Подарков телеведущий не ждет, так как считает, что самый главный подарок для него – улыбки людей.

Николай Дроздов на здоровье не жалуется. Даже больничный распорядок дня не повлиял на его привычки. По словам зоолога, он, как и всегда, просыпается рано – часов в пять утра.

"И чувствую себя лет на 35!" – заявил бессменный ведущий передачи "В мире животных".